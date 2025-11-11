PP defiende que Mazón "haya dado la cara" y acusan a Sánchez de "huir" de esta comisión

El portavoz del PP en la comisión de investigación de la dana en les Corts Valencianes, Fernando Pastor, ha defendido con "rotundidad" que el 'president' de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, haya "dado la cara" para "responder y explicarse" y ha señalado que los grandes ausentes de esta comisión han sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros que habían sido citados para acudir a esta comisión que "han huido". "Nadie les ha visto, en el PP tenemos un presidente que aún en funciones ha dado la cara y la izquierda no puede decir lo mismo de Sánchez y los ministros", ha indicado Pastor quien asegura que ha visto a Mazón "sereno, humilde y coherente".