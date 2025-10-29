El PP defiende a la RAE en el Congreso y señala a García Montero

El Partido Popular ha defendido en el Pleno del Congreso de los Diputados que el director de la Real Academia Española de la Lengua (RAE) es elegido por los académicos, mientras que el director del Instituto Cervantes es elegido por el Gobierno "a 107.000 euros al año". Ante las palabras, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha destacado la labor del Instituto Cervantes con el español y ha señalado que es "muy evidente" que el Ejecutivo "respeta" al castellano.(Fuente: Congreso)