PP denuncia la "violencia política de máxima gravedad" en Euskadi

Bilbao, 15 de noviembre de 2026. El cabeza de lista del PP al Congreso por Gipuzkoa, Jon Echeverría, ha denunciado la "violencia política de máxima gravedad" que hay en una Euskadi con "la libertad secuestrada" por los "herederos de ETA", al tiempo que ha advertido de que con el PP "se esto se va a terminar". "No tenemos miedo y vamos a seguir recorriendo Gipuzkoa le pese a quien le pese y nos apedree quien nos apedree", ha advertido, para asegurar que "solo el PP ofrece un cambio para solucionar los problemas" en el País Vasco. Echeverría ha participado este domingo en un acto político junto al presidente de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa, y el presidente de NNGG de Euskadi, Luis Peña, en la plaza Easo de San Sebastián.