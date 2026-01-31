El PP lleva a Bruselas el deterioro de Rodalies y pide evaluar el cumplimiento de la normativa

El Partido Popular ha registrado una pregunta ante la Comisión Europea para denunciar el deterioro estructural de la red de Rodalies en Cataluña, tras la aparición de las "incidencias recurrentes" y las "deficiencias graves" en el mantenimiento de una infraestructura que consideran "esencial" para la movilidad diaria en Cataluña. Además, aquí en España, el PP ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para reprobar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su "nefasta gestión" en el Gobierno, que a su juicio "se ha traducido en un alarmante incremento" de los delitos más graves contra la libertad sexual de mujeres y menores de edad.(Fuente: EBS/PP/Europa Press)