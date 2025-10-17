El PP llevará al Constitucional al Gobierno si no presenta los Presupuestos

La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha confirmado que su grupo impulsará la próxima semana un conflicto de atribuciones con el Gobierno por no presentar, por tercer año consecutivo, los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Los populares aprovecharán su mayoría absoluta en el Senado para aprobar una iniciativa que requerirá formalmente al Ejecutivo a cumplir con su obligación constitucional y remitir las cuentas públicas. Si el Gobierno no responde en el plazo de un mes o rechaza el requerimiento, el Senado podrá elevar el conflicto al Tribunal Constitucional. (Fuente: PP)