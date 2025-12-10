PP muestra su "voluntad" de escuchar a las víctimas de la dana en la comisión de investigación

La comisión de investigación sobre la dana de Les Corts Valencianes retomará sus sesiones el próximo lunes 15 de diciembre con las comparecencias de seis expertos, más de un mes después de haber escuchado al entonces 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que fue el primer político en comparecer en este foro parlamentario, por la que hasta el momento solo habían pasado técnicos, días antes de dimitir. Fernando Pastor, portavoz del PP, ha manifestado que el "respeto, comprensión y voluntad" de escuchar a las víctimas de la dana "no es ni menor ni mayor por que vengan el día 15 ni otro" y ha recalcado que lo importante es la "voluntad de diálogo" que ha mostrado el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, que "no quiere gestos de un día" hacia los afectados, frente a una izquierda a la que ha acusado de tratar de "erigirse como portavoz de algo que no le corresponde".