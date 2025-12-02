PP niega "trato de favor" a Mazón con su designación como portavoz en la comisión de reglamento

El síndic del PP, Nando Pastor, ha negado "trato de favor" al ya 'expresident' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, con su designación como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Reglamento de Les Corts, una posición que tiene un complemento de 8.879,78 euros anuales (634,27 euros mensuales y 1.268,54 de pagas extraordinarias), según lo establecido en las retribuciones de los diputados. "Se le ha tratado exactamente igual que al resto de diputados", ha defendido. En declaraciones a los medios tras la toma de posesión de Juanfran Pérez Llorca como 'president' de la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón, el síndic del PP ha rechazado los "juicios de valor" que a su jucio suponen las afirmaciones sobre si esta comisión, que no se reúne desde octubre de 2020, "trabaja o no". "Sería también decir que los diputados del PSPV --que forman parte de la citada comisión-- no trabajan", ha esgrimido.