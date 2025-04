Las comunidades autónomas del PP no descartan acudir a la vía judicial si el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) no trata la ampliación de plazas de formación de Medicina Familiar y Comunitaria, un punto que no se ha incluido en el orden del día aunque sí se ha establecido uno respecto a cuál va a ser el modo de financiación.