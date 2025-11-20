PP reclama a los socialistas que retiren su petición de devolución y se abran a la negociación

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez, ha argumentado este jueves ante el Pleno de las Cortes la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE al proyecto de Ley de Presupuestos presentado por la Junta para 2026, unas cuentas que ve como un "panfleto" y a las que dice "no" por, entre otros argumentos, ser las de un presidente "indolente, cobarde y soberbio" al que, a su juicio, la "única" salida "decente" que le queda es disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas. (Fuente: Cortes Castilla León)