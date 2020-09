El PP subraya que los mensajes del Gobierno no generan "tranquilidad"

La vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha afirmado que los mensajes del Gobierno no generen "tranquilidad" y ha sostenido que "la economía no levanta cabeza". Rodríguez ha criticado que el Gobierno ponga en "tela de juicio" que la prórroga de los ERTE pueda acoger a un sector tan afectado por la crisis como la hostelería al considerar que no es turismo, y ha valorado positivamente la medida adoptada por Alemania alargando los ERTE para todos los sectores hasta el 31 de diciembre de 2021.(Fuente: Partido Popular)