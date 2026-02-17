PP tacha de "ignorancia jurídica supina" las advertencias de Díaz sobre el burka

Madrid, 17 de febrero de 2026. El PP ha criticado la advertencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, sobre la supuesta inconstitucionalidad de la iniciativa de Vox para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos. Así, ha calificado las declaraciones de Díaz como "ignorancia jurídica supina". "He escuchado también, sorprendentemente, a la vicepresidenta del Gobierno en una rueda del Consejo de Ministros decir que esta propuesta puede ser inconstitucional. Es de una ignorancia jurídica supina. No me sorprende viniendo de Yolanda Díaz, también se lo digo", ha asegurado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, en declaraciones a medios en el Congreso de los Diputados. (Fuente: Congreso)