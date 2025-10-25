El PP vasco asegura que "mucha gente se marcha" por la presión ideológica "insoportable"

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha defendido que lo que Euskadi necesita "y sería bueno incorporar" a un futuro nuevo Estatuto es "un modelo que aporte mas libertad para las personas", y no "un sistema que condicione a la gente y que prestablezca la ideología".De Andrés ha clausurado en la Casa de Juntas el acto de conmemoración del 46 aniversario del Estatuto de Gernika, en el que también ha intervenido la presidenta del PP de Bizkaia, Amaya Fernández.El presidente de los populares ha reclamado "más libertad" para "las personas y la sociedad" en Euskadi, y un Estatuto que incorpore una ley en ese sentido."El Estatuto debe de aportar libertad para crecer, para ensanchar, para atraer talento y para fijar el propio. Un Estatuto que integre y que no expulse, que asuma la pluralidad vasca y que no permita a quienes ejercen el poder la expulsión de quienes no comparten el modelo ideológico", ha descrito.De Andrés ha añadido que "mucha gente" se va del territorio por la presión política y la presión ideológica que se les hace "insoportables". Pese a ello, ha sostenido que "siempre es oportuno reflexionar sobre el acierto de lo que se ha hecho y la eficacia del Estatuto", para "contrastar sus aciertos y sus errores o insuficiencias", que en cualquier caso "no son atribuibles" al texto, porque "da oportunidades, no garantiza el éxito de las mismas".(Fuente: PP)