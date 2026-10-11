PP vasco llama a celebrar el 'Día de la Hispanidad' "sumando a la convivencia en libertad"

Bilbao, 11 de octubre de 2026. La presidenta del PP de Bizkaia, Amaya Fernández, ha emplazado a celebrar el 'Día de la Hispanidad' "sumando a la convivencia en libertad para tener prosperidad", mientras que la secretaria general del PP vasco, Esther Martínez, ha advertido "a los pobres de espíritu que no sean capaces de entender lo que son los valores de la hispanidad" que "los prejuicios solo se curan viajando". Ambas dirigentes del PP vasco han hecho estas declaraciones en la fiesta de la Hispanidad, en una jornada previa a la celebración oficial este lunes del 'Día de la Hispanidad', en la que han participado representantes de 12 países, con desfile y casetas en el parque de Doña Casilda en Bilbao.