Publicado 03/12/2025 13:47:50 +01:00CET

El PP ve "patético" que Sánchez se haya "arrastrado" ante Junts

El PP ha tachado de "patético" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya "arrastrado" ante Junts, en este ocasión aprobando un paquete de medidas en materia local y de vivienda que reclamaban los de Carles Puigdemont, y de nuevo le hayan dado "con la puerta en las narices". En declaraciones en el Congreso, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, se ha referido a las declaraciones realizadas este miércoles por su homóloga de Junts, Miriam Nogueras, insistiendo en que la ruptura con el Gobierno se mantiene, pese a la voluntad de Sánchez de acercarse a Junts ofreciendo más dinero para ayuntamientos y empresas.(Fuente: PP)

