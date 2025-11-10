Pradales advierte sobre el "riesgo de retroceso" en democracia y derechos humanos

El lehendakari, Imanol Pradales, ha advertido este lunes, con motivo del 'Día de la Memoria', de que "el riesgo de retroceso" en materia de democracia y derechos humanos "existe", tal y como demuestran, según ha dicho, "algunos de los acontecimientos producidos estos últimos meses en Euskadi", donde se han registrado diversos incidentes contra la Ertzaintza, así como un enfrentamiento, el pasado mes de octubre en Vitoria-Gasteiz, entre miembros de Falange y de grupos de la izquierda 'abertzale'.(Fuente: Gobierno Vasco)