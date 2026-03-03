El precio del gas natural se dispara un 33% y las Bolsas aumentan sus pérdidas

Madrid, 3 de marzo de 2026. La crisis en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz ahondan el pesimismo de las bolsas europeas. En concreto, el Ibex 35 ha caído este martes hasta el 3,6%, que se suma al descenso de ayer del 2,6%, y el precio del gas natural se dispara un 33% en un contexto marcado por una nueva oleada de ataques sobre Irán llevados a cabo por Israel y Estados Unidos (EEUU) y la amenaza de la Guardia Revolucionaria iraní de que atacará cualquier barco que atraviese el estrecho de Ormuz, por donde circula en torno a una quinta parte del petróleo mundial. (Fuente: Europa Press, DPA, EBS)