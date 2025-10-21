Los Premios DHL Atlas a la Exportación reconocen la actividad exportadora de empresas españolas

Zumex triunfa en la X edición de los Premios DHL Atlas a la Exportación. Fundada en 1985, la empresa dedicada a la producción de exprimidores y licuadoras está presente en más de 100 países y cuenta con casi una centena de empleados alrededor del mundo. Unas cifras que le ha llevado alzarse con el Gran Premio de estos galardones.Desde hace una década, el certamen organizado por la empresa de transporte internacional reconoce a cuatro compañías españolas que destacan por su actividad exportadora y por fortalecer la proyección internacional de la 'marca España'. Como en años anteriores, esta edición ha estado presidida por la Secretaría de Estado de Comercio.Además del Gran Premio, el jurado independiente entrega distinciones en otras tres categorías: sostenibilidad, innovación y comercio electrónico. Tres indicadores de éxito en mercados internacionales.Una emotiva jornada que ha conmemorado su décimo aniversario con una gala que celebra el talento y la competitividad de las pymes que apuestan por crecer más allá de las fronteras nacionales.