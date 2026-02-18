Los Premios FRACE al Joven Talento Científico Femenino impulsan las disciplinas STEM

Madrid, 18 de febrero de 2026. Reconocer el talento científico femenino e impulsar el liderazgo de las disciplinas STEM. Estos son los principales objetivos de la VI edición de los Premios FRACE al Joven Talento Científico Femenino, organizados por Mastercard y la Fundación Real Academia de Ciencias de España. En este escenario, ocho jóvenes científicas españolas han sido galardonadas. En el contexto del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia que se celebra cada año en febrero, estas ocho mujeres han sido reconocidas por su labor y trayectoria en el campo de las 'Matemáticas', la 'Física y Química', la 'Biología y Geología' y las 'Aplicaciones de la Ciencia a la Tecnología'. En un momento donde la presencia femenina sigue siendo un reto en la ciencia y la tecnología, estos premios quieren celebrar el talento que inspira a las futuras generaciones y contribuye activamente al progreso. Las cuatro ganadoras de los Premios FRACE 2025 han recibido una dotación de 2.500 euros para seguir contribuyendo a su desarrollo profesional en el ámbito científico. Además, este año, y por primera vez en la historia de los premios, se han concedido cuatro accésit a jóvenes científicas menores de 30 años. Un reconocimiento adicional que subraya el compromiso con las nuevas promesas de la ciencia.