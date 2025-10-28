Los Premios Nacionales de Arquitectura de Schindler reconocen a las ideas más innovadoras

La 11ª edición de los Premios Nacionales de Arquitectura de Schindler ha reconocido las ideas más innovadoras de estudiantes de arquitectura de toda España que contribuyen al desarrollo urbano sostenible a través de la movilidad vertical. El proyecto ganador, “AP225”, de Álvaro Pozo, estudiante de la Universidad San Pablo CEU, ha destacado por incorporar elementos de transporte vertical que favorecen la accesibilidad y combinan calidad, innovación, originalidad y creatividad. Con estos Premios nacionales nacidos en 2004, Schindler refuerza su compromiso con la arquitectura y la movilidad vertical.Los 60 proyectos presentados en esta edición ponen de manifiesto el talento emergente de los jóvenes arquitectos y su capacidad para integrar la tecnología, la eficiencia y el diseño como ejes transformadores de los espacios urbanos.