Los Premios Periodismo y Comunicación en Sostenibilidad baten récord de participación

La V edición de los Premios Periodismo y Comunicación en Sostenibilidad de MasOrange ha batido récord en participación. Unos premios referentes en el ámbito de la comunicación en sostenibilidad que muestran el compromiso de la compañía con el desarrollo tecnológico sostenible y la digitalización inclusiva. El jurado, formado por ambientólogos como Mercedes Martín o divulgadores como Mario Viciosa, ha elegido los ganadores en las diferentes categorías:En la categoría de Prensa Escrita, el primer premio ha sido para Sara Acosta, fundadora de la revista Ballena Blanca. En cuanto a la categoría de Medios Audiovisuales, radio y televisión, ha levantado el galardón Blanca Escribano, periodista digital en RNE..Por último, en la categoría de Nuevas narrativas, se ha alzado con el premio Tania Alonso, redactora de la revista Estratos.Además, durante esta gala, también se le ha entregado una Mención Especial a la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA). Con esta quinta edición, MasOrange reconoce la labor de visiblidad que hacen periodistas, comunicadores y divulgadores en el cuidado del medioambiente y la sostenibilidad.