Se presenta ‘Red Activa’, un proyecto audiovisual para impulsar el desarrollo social

Referentes del desarrollo rural y el medioambiente se han reunido en la presentación de 'Red Activa', un proyecto audiovisual para contar historias detrás de iniciativas sociales, ambientales y de inversión responsable. Una presentación que se ha enmarcado en el primer Encuentro de Impacto de Redeia: 'Activar el cambio para transformar personas y territorios'. Una jornada de diálogo con administraciones públicas y organizaciones sociales y ambientales.Un acto en el que destacados expertos y protagonistas de algunas de las 240 iniciativas desarrolladas bajo la Estrategia de Impacto Integral de Redeia, han analizado el alcance en el progreso de los territorios y cómo se debe combinar el desarrollo económico con la protección del medioambiente y el bienestar social.Una jornada que ha mostrado historias reales de personas y organizaciones que se han aliado para construir un mundo más justo y sostenible.