El presidente de la Diputación de Lugo tacha de "falsas" las denuncias por acoso sexual

Nuevo presunto caso de acoso sexual entre las filas del PSOE, tras recibir la dirección federal el pasado lunes una denuncia anónima contra el presidente de la diputación de Lugo, José Tomé, denuncia en la que ya está trabajando la oficina contra el acoso y de la que no tiene constancia el partido socialista de Galicia, ni tampoco el propio acusado que ha calificado de "falsas" las denuncias contra él por supuesto acoso a mujeres, que ha asegurado desconocer, y ha anunciado que emprenderá acciones legales.