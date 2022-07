El presunto asesino de Marta Calvo y dos chicas más niega los hechos

Jorge Ignacio P.J., supuesto asesino de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas y de intentarlo con otras ocho mujeres más en el periodo de 15 meses, desde verano de 2018 hasta el 7 de noviembre de 2019, se ha defendido: "Absolutamente no las maté". Y preguntado por si lo intentó, ha respondido: "¿Por qué motivo voy a hacer eso a una mujer o a un ser humano? Va en contra de todos mis principios aunque se me pinte como un monstruo". "Me sentí un desgraciado. Solo quería pasar un buen rato", ha apostillado.