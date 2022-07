Presunto asesino de Marta Calvo en su última palabra: "No he quitado la vida a nadie"

Jorge Ignacio P.J., presunto asesino de Marta Calvo, y otras dos mujeres más, Arliene Ramos y Lady Marcelas, ha defendido este miércoles en el juicio que se sigue contra él, en el turno de la última palabra, que no ha quitado la vida a nadie: "Lo único que puedo decir es que no le he quitado la vida a nadie, no he drogado a nadie, no he violado a nadie ni he puesto droga a nadie en sus órganos genitales". El acusado, a quien se le atribuye, además, otros siete delitos de abusos sexuales a otras jóvenes, ha señalado que siente "mucho" el dolor que pueda tener la familia de Marta Calvo por no haber encontrado el cuerpo, pero ha señalado que contó lo que ocurrió "con todo lujo de detalles".