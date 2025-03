La previsión de lluvia mantiene a Ávila en alerta por nuevos desbordamientos del Adaja

El Ayuntamiento de Ávila no descarta que el río Adaja se vuelva a desbordar a su paso por la ciudad a lo largo de la próxima madrugada, ya que la previsión es que vuelva a llover la tarde de este viernes y los terrenos ya no absorbe más agua. Las lluvias que han caído a lo largo de la noche provocaron que a las 3 horas de este viernes se registrase una subida del nivel del río Adaja hasta los 2,7 metros, pero a medida que iban pasando los minutos se llegó a los tres metros por lo que la Junta declaró el nivel 2 del Inundacyl. El agua ha afectado principalmente al sur de la ciudad, a la zona inundable del entorno de la plaza de Toros, aunque como ha explicado el Ayuntamiento, se pudo avisar a los vecinos y se han podido evacuar coches de los garajes "y no hay daños personales que lamentar".