Primer nacimiento de un rinoceronte en Bioparc que representa la esperanza de este especie

Bioparc Valencia vive con emoción el primer nacimiento de un rinoceronte que supone un hito para este parque de animales y representa la esperanza para el programa de conservación de esta amenazada especie. Con la necesaria cautela, las imágenes de las primeras horas de vida de este bebe rinoceronte aportan optimismo por el atento comportamiento de la hembra primeriza y el innato proceder del pequeño animal buscando el calor maternal y la necesaria leche. Un acontecimiento que representa la esperanza para esta especie en peligro de extinción por la caza furtiva para cortar el codiciado cuerno. Este nacimiento es un éxito para todo el personal que durante 18 años está trabajando y aplicando todos los conocimientos científicos y su experiencia en el Programa Internacional de Conservación de esta especie en el que participa el parque de animales.(Fuente: Imágenes Cedidas)