La primera casa museo con el universo Delibes abre su legado

Estamos persuadidos de que Miguel Delibes debe ser de todos. Su casa debe estar a disposición de gente que lo admira y quiere. Él vivió en sus personajes y su casa es también la de Cecilio Rubes y su idolatrado hijo Sisí, la de Lorenzo el cazador y el jubilado, la del viejo Eloy y Desi, la de Mario Díaz Collado y Menchu Sotillo, la del náufrago Jacinto San José, la de Kiko el príncipe destronado, la de Gervasio García de la Lastra al comienzo de la guerra civil, la dedl sexageranio voluptuoso y obviamente la casa de la "Señora de Rojo", ha relatado su hijo Miguel durante la inaguración del espacio en el que ha estado acompañado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde Jesús Julio Carnero.