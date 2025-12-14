Las primeras horas del temporal no provocan incidencias pero Emergencias pide precaución

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, han informado de que las primeras horas del temporal de lluvias que afecta a la Comunitat Valenciana, especialmente a parte de la provincia de Valencia donde se ha activado la alerta roja, no ha provocado ninguna incidencia destacable, algo que consideran que es "una buena noticia", aunque han insistido en pedir precaución a la ciudadanía de cara a las próximas horas.