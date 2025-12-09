Primeras reacciones ante la sentencia al fiscal general: Gobierno y PP enfrentan posturas

Primeras reacciones ante la sentencia al que fuera fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Mientras que el Gobierno ha pedido "prudencia" a la hora de valorarla, el Partido Popular se ha mostrado tajante: "Primer fiscal general del Estado delincuente". Por su parte, dos magistradas de los siete que juzgaron al fiscal defienden que tendría que haber sido absuelto porque los indicios recogidos en la sentencia que le condenó "no son suficientes para llegar a un juicio de culpabilidad, sin dudas razonables", sino "una mera sospecha".(Fuente: Europa Press, Moncloa, Congreso)