El Ayuntamiento de Sevilla prevé recoger cerca de siete millones de kilos de naranja amarga en la campaña 2025-2026

SEVILLA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla prevé recoger cerca de siete millones de kilos de naranja amarga hasta finales del mes de febrero en la campaña municipal de recogida 2025-2026, que se desarrolla en toda la ciudad y alcanza a más de 52.000 naranjos aptos para la recolección.

En una nota de prensa, la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha explicado que la campaña ha arrancado hace más de quince días por criterios técnicos de maduración del fruto, comenzando en los distritos Este-Alcosa-Torreblanca, Cerro-Amate y Casco Antiguo.

"La recogida se irá extendiendo progresivamente al resto de distritos a lo largo de los próximos días y semanas, conforme la naranja vaya alcanzando el grado óptimo de maduración, ya que en algunos barrios todavía se encuentra demasiado verde", ha señalado.

Según ha apuntado el Consistorio, este planteamiento permite evitar daños en las ramas de los árboles y garantizar una recolección más segura y eficiente. Además, como en campañas anteriores, se dará prioridad a las calles incluidas en los recorridos de la Cabalgata de Reyes, así como a aquellas zonas con mayor tránsito peatonal y rodado.

Para minimizar molestias a la ciudadanía, el dispositivo municipal contempla la realización de recogidas nocturnas en puntos con alta densidad de tráfico diurno, especialmente en vías principales y ejes de circulación.

Rincón ha indicado también que las estimaciones apuntan a una campaña con una elevada carga de fruto, tanto en cantidad como en calibre, lo que podría situar la recogida en torno a los siete millones de kilos en el conjunto de la ciudad.

Por motivos de seguridad laboral, no se realizarán trabajos de recogida durante episodios de lluvia ni en naranjos a partir de los 3,5 metros de altura.

La campaña cuenta con un presupuesto superior a los 500.000 euros y moviliza a más de un centenar de trabajadores, entre personal del Servicio de Parques y Jardines y de las empresas adjudicatarias encargadas de la conservación y el mantenimiento del arbolado y las zonas verdes de Sevilla.

APOYO DE LIPASAM EN LA RETIRADA DE NARANJAS

En paralelo al dispositivo del Servicio de Parques y Jardines, el Ayuntamiento de Sevilla, a través de Lipasam, ha puesto en marcha un plan especial de refuerzo para desbroces, retirada de naranjas caídas al suelo y refuerzo de la recogida selectiva de residuos, que cuenta con la contratación de 121 trabajadores.

Del total, 57 personas se destinan a desbroces, 45 a la retirada de naranjas del suelo y 19 al refuerzo de la recogida selectiva, actuando en todos los distritos de la ciudad.