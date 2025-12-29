Encapuchados roban la caja fuerte con dinero y papeletas del sorteo del 'Camión de los Regalos' en Monesterio

Coche de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga el robo cometido esta pasada madrugada de la caja fuerte con dinero y papeletas del sorteo del 'Camión de los Regalos' ubicado en el Complejo LEO de Monesterio (Badajoz).

La caja fuerte se encontraba anclada a dicho camión, y los hechos han sido perpetrados por encapuchados, según confirma la Guardia Civil, que añade que todo se encuentra en fase de investigación.

La caja fuerte robada, a falta de confirmar y contabilizar, contenía dinero y papeletas del sorteo.