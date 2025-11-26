Profesionales sanitarios visibilizan la importancia del deporte en el cáncer de próstata

Pacientes y profesionales sanitarios se han reunido para debatir en torno a la campaña 'Que nada nos pare'. Una iniciativa de Bayer cuyo objetivo es visibilizar los beneficios del deporte en la prevención, tratamiento y mejora de la calidad de vida de personas con cáncer de próstata. El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en hombres en España, y tercera causa de muerte por cáncer en esta población. Practicar ejercicio físico disminuye hasta un 30% el riesgo de padecer cáncer, entre ellos el de próstata.