El profesor Amado el ataque a Irán consolida la "caída" del orden internacional"

Bilbao, 28 de febrero de 2026. El profesor y doctor de la Universidad del País Vasco, analista y observador internacional Víctor Amado considera que el ataque a Irán "consolida" la caída del orden internacional liberal y de derecho internacional estable tras la II Guerra Mundial. En declaraciones en Europa Press el experto ha resaltado el "uso de la fuerza" como elemento de negociación internacional por parte de las grandes potencias, aplicable, "no sólo a Estados Unidos" si no "también a Irán" en un nuevo "orden internacional que nada tiene que ver" con el conocido hasta ahora.