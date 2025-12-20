Protección Civil mantiene el riesgo de lluvias y pide evitar desplazamientos y zonas inundables

La subdirectora general de Coordinación y Gestión de Emergencias de Protecció Civil, Imma Solé, ha confirmado que se ha detectado "una cierta retención y estaticidad en las lluvias de la zona central del territorio".Protecció Civil de la Generalitat ha enviado este sábado un aviso Es-Alert a los teléfonos móviles de 13 municipios de las comarcas del Barcelonès, Maresme, Vallès Oriental y Vallès Occidental (Barcelona), sobre todo en el área del río Besòs, por lluvias torrenciales. Solé ha asegurado que "puede ser que continúe lloviendo pero no con tanta intensidad local", por lo que ha advertido a los ciudadanos que vigilen con los "desplazamientos, las actividades en el exterior y zonas inundables, subterráneos y rieras".