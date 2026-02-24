Protesta ante el juicio por el apuñalamiento mortal a un menor en Isla Mayor (Sevilla)

Sevilla, 24 de febrero de 2026. La madre del joven apuñalado presuntamente por otro menor en Isla Mayor (Sevilla), Manoli Gómez, ha pedido que "recaiga sobre el presunto culpable la pena máxima, cinco años" y ha añadió que "la ley del menor tiene que cambiar en España, tenemos que salir todos a la calle a reclamar" este cambio porque "hoy nos ha tocado a nosotros, pero mañana puede tocarle a cualquiera, a vuestros hermanos o sobrinos" y ha recordado que el presunto asesino estará en un centro de internamiento, pero a su hijo ya no lo tengo con ella.