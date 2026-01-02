PSOE-A acusa a Moreno de "esconderse" ante las catástrofes

El portavoz socialista de Presidencia, Mario Jiménez, ha criticado este viernes que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), no haya visitado a lo largo de esta semana el municipio malagueño de Alhaurín el Grande que se vio afectado el pasado fin de semana por un temporal de lluvias que dejó dos víctimas mortales en la localidad, y al respecto ha denunciado que el dirigente 'popular' "se esconde" ante las catástrofes y "no quiere fotos desagradables", y se ha convertido "en el (Carlos) Mazón del sur", en referencia al expresidente de la Comunidad Valenciana.(Fuente: PSOE Andalucía)