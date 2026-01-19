Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) confirma la muerte de cuatro miembros de una familia en Adamuz

Minuto de silencio en Punta Umbría (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha confirmado en la tarde de este lunes el fallecimiento de cuatro miembros de una familia de la localidad como consecuencia del accidente ferroviario de este domingo en Adamuz (Córdoba).

Así, estas personas se encontraban en situación de desaparecidas, según ha indicado el alcalde de la localidad, José Carlos Hernández Cansino, tras el minuto de silencio convocado por el accidente. Se trata, concretamente, de padre, madre, hijo y sobrino, además eran los familiares de una niña de seis años que ha sido custodiada por la Guardia Civil.

El alcalde, además, se ha trasladado hasta Adamuz, en cuanto ha tenido la confirmación del fallecimiento de estas cuatro personas y el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto.

El municipio vive estos momentos con "profunda consternación y dolor". No obstante, desde el Ayuntamiento se mantiene la esperanza de que las dos personas vecinas de Punta Umbría de las que aún no se tienen noticias "puedan ser localizadas con vida, y se continúa siguiendo de cerca la evolución de los trabajos de búsqueda".

El Ayuntamiento de Punta Umbría quiere acompañar en su dolor a todas las familias afectadas, trasladándoles el apoyo, el respeto y la solidaridad de toda la Corporación Municipal y del conjunto de la ciudadanía.

Durante los tres días de luto, las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales y quedarán suspendidos todos los actos institucionales previstos en señal de respeto y duelo.

La cifra de fallecidos se ha elevado a 39, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Interior, tras el descarrilamiento registrado sobre las 19,45 horas de este domingo, 18 de enero, de un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua.