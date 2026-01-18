La liberalización de la R2 en Guadalajara ya beneficia a 388.000 vehículos, un 27 por ciento de ellos pesados - JCCM

GUADALAJARA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La liberalización de la R2 en Guadalajara ya beneficia a 388.000 vehículos, un 27 por ciento de ellos pesados desde que se firmó el convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT, SA) con el objeto de bonificar el peaje del tramo de la R-2 entre la A-2 en Taracena y el enlace norte de Guadalajara Norte/Marchamalo.

Según datos ofrecidos en la última reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio de la liberalización de la R-2, en el último año (2025) se han beneficiado un total de 196.246 usuarios, lo que ha supuesto un incremento de un 435 por ciento respecto a los usuarios que utilizaban ese tramo de la R-2 en 2022, antes de la firma del convenio.

La entrada en vigor de las bonificaciones se produjo en enero de 2023 y fueron prorrogadas en diciembre de 2024, ha informado la Junta en nota de prensa.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha destacado que estos resultados demuestran que la medida "ha sido muy positiva" para mejorar la movilidad de toda la zona que incluye la CM-101 y los polígonos industriales del Henares y la Ciudad del Transporte.

Durante el periodo de vigencia (2023-2025) la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha invertido un total de 119.579 euros en el desarrollo de este convenio, que serán incrementados en 47.898 euros durante el año 2026.

"Desde el Gobierno de Castilla-La Macha se ha solicitado a los representantes de la SEITT que estudien de cara a la renovación del convenio para 2027, la posible prolongación del tramo sujeto a gratuidad hasta el enlace con la N-320 en Cabanillas del Campo, lo que permitiría la interconexión entre los distintos polígonos del Corredor del Henares", ha informado Hernando.