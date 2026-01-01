PSOE-A busca "ilusionar" frente a la abstención y culpa al PP del "auge" de Vox

El PSOE de Andalucía aspira a "ilusionar" al electorado progresista para evitar su abstención en las próximas elecciones autonómicas previstas para este recién iniciado año 2026, al tiempo que admite que le gustaría que hubiera mayor "unidad" en el espacio político ubicado a su izquierda, así como culpa al PP del "auge" de Vox que se plasma en resultados y sondeos electorales por el "blanqueamiento" del partido de Santiago Abascal que estarían llevando a cabo los 'populares'.Son ideas que ha trasladado la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en una entrevista concedida a Europa Press coincidiendo con el inicio de un año que va a ser electoral en Andalucía, cuyos ciudadanos volverán a ser convocados a las urnas cuatro años después de los comicios de junio de 2022 en los que venció con mayoría absoluta el PP-A liderado por Juanma Moreno.(Fuente: Imágenes Cedidas)