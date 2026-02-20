El PSOE critica el burka como opresión pero se niega a "caer en las trampas" de PP y Vox

Sevilla, 20 de febrero de 2026. La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha señalado este viernes que en el PSOE consideran que el burka supone "una opresión que se ejerce directamente sobre las mujeres", pero dicho partido no va a "caer en las trampas que la derecha y la ultraderecha" de PP y Vox "están intentando proyectar al asociar inmigración con delincuencia". Así lo ha manifestado la también secretaria general del PSOE andaluz y ministra de Hacienda durante su participación en una nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía organizados en Sevilla.