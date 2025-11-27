PSOE-A critica a Moreno por su "falta de empatía" y su discurso sin mencionar la corrupción

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha criticado el discurso del presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), con el que ha abierto el debate sobre el estado de la Comunidad que se celebra entre este jueves y viernes en el Pleno de la Cámara, del que ha afeado "falta de empatía" y de "energía", así como que no haya incluido ninguna "mención" a casos de supuesta "corrupción" como el de los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) o el conocido como 'caso mascarillas' que afecta a excargos de la Diputación Provincial de Almería vinculados al PP.