PSOE-A destaca "las buenas noticias" de Montero a Andalucía en inversiones

El PSOE de Andalucía ha celebrado este viernes una reunión de su Comisión Ejecutiva Regional en El Puerto de Santa María con la presencia de su secretaria general, María Jesús Montero, y antes de este encuentro los socialistas han remarcado en sus declaraciones "las tres buenas noticias" que ha comportado en este jornada la presencia en la provincia de la también vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda con diferentes anuncios inversores o de cesión de terrenos para alentar la actuación de la Junta de Andalucía.(Fuente: PSOE)