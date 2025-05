El PSOE inaugura la Escuela de Formación Alfredo Pérez Rubalcaba en Medio Cudeyo (Cantabria)

El PSOE de Cantabria ha inaugurado este sábado la Escuela de Formación 'Alfredo Pérez Rubalcaba' en homenaje al que fuera vicepresidente del Gobierno de España y líder socialista, en la Finca del Marqués de Valdecilla, ubicada en el municipio de Medio Cudeyo, para "transmitir los valores que a él le habrían gustado".La inauguración ha estado presidida por el presidente del PSOE en Cantabria Pedro Casares, la mujer de Alfredo Pérez Rubalcaba Pilar Goya; el director de la Escuela, el ex consejero de Educación, Ramón Ruiz; la alcaldesa de Medio Cudeyo, María Higuera, así como la secretaria general de la agrupación socialista en el municipio, Luz García. El acto ha contado con dos ponencias a cargo de los periodistas Joaquín Estefanía, ex director de El País, y Monserrat Domínguez, actual directora de contenidos de la Cadena SER. Pedro Casares ha destacado a Rubalcaba como el político "más importante" que Cantabria ha dado al país y uno de los políticos"más importantes de nuestra democracia". "Unir su nombre a esta escuela de formación es un orgullo y un aliciente para seguir trabajando. El objetivo no sólo es formar a nuestros cargos si no transmitir los valores que le habrían gustado a Alfredo Pérez Rubalcaba", ha concluido Casares. El líder socialista cántabro ha subrayado que esperan que la escuela "contribuya al debate sereno" y que funcione, a través de la educación "como antídoto contra las mentiras, la desinformación y los bulos que tanto daño están haciendo a la democracia".