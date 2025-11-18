PSOE presentará querella ante fiscalía por delito de falso testimonio de Mazón en el Congreso

El PSPV-PSOE presentará una querella contra el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por "presunto delito de falso testimonio" en su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la dana. "Mentir no puede salir gratis. El señor Mazón lleva un año mintiendo y podrá mentirle a la opinión pública pero no puede mentir en las instituciones donde está recogida la mentira como un delito recogido en el Código Penal", ha asegurado la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. (Fuente: Imágenes Cedidas)