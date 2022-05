PSOE reconoce que el rey emérito debe "una disculpa" a todos los españoles

El portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Felipe Sicilia, ha enmarcado el regreso de Juan Carlos I a España en una decisión "estrictamente personal" que solo compete a Casa Real y no al Gobierno, aunque ha reconocido que el rey emérito debe dar "no solo una explicación, sino también una disculpa" a todos los españoles. Sicilia ha reiterado la posición de su partido recalcando que Zarzuela es la institución con la que debe mantener relación el emérito y no el Gobierno, ya que su regreso "entra dentro del ámbito personal".