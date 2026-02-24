PSOE-M vuelve a pedir la dimisión del alcalde de Móstoles: "Es el caso Nevenka II"

Madrid, 24 de febrero de 2026. El PSOE de Madrid ha vuelto a pedir la dimisión del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), y ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "amparar y tapar" un "caso Nevenka II", en referencia a la acusación de acoso laboral y sexual de una exconcejala del Ayuntamiento contra el regidor. Antes del arranque del Pleno extraordinario forzado por la oposición, la vicepresidenta de la Comisión de Lucha contra la Violencia de Género de la FEMP y alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, ha censurado ante los medios de comunicación que el PP "no esté pidiendo la dimisión" del alcalde.