PSPV exige a Llorca que pida el acta a Mazón o le expulse del grupo parlamentario popular

José Muñoz, síndic del PSPV, ha insistido en que Mazón "no puede continuar como diputado" porque a día de hoy "sigue ocultando información" sobre el día de la dana y, ante esta situación, ha exigido al nuevo jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, que le pida el acta puesto que tiene "toda la facultad" para hacerlo tras las "reiteradas mentiras" de Mazón. En este sentido, Muñoz ha señalado que el PP debe expulsar a Carlos Mazón del grupo parlamentario si este no renuncia a su acta de diputado en Les Corts, tal y como han venido reclamando PSPV y Compromís tras su dimisión como 'president' de la Generalitat hace unas semanas.