PSPV insiste en reclamar elecciones en la C.Valenciana y reta al PP a marcar sus "líneas rojas"

El síndic socialista José Muñoz ha insistido este lunes en reclamar la convocatoria de elecciones anticipadas en la Comunitat Valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón. Asimismo ha cuestionado que en el marco del proceso de negociaciones entre el PP y Vox para relevar a Mazón se esté hablando del Pacto Verde Europeo y de inmigración, lo que a su juicio revela que los 'populares' están "dispuestos a entregar todo a la extrema derecha para aferrase al poder". También ha hecho hincapié en la "lucha de poder" que cree que se está produciendo en el PP, puesto que "la favorita" de 'Génova' para suceder a Mazón es la alcaldesa de València, María José Catalá, mientras que "el favorito del PPCV" es Juanfran Pérez Llorca. A este último le ha retado a dejar claras "qué líneas rojas va a marcar" a los de Santiago Abascal ante el discurso "racista y negacionista" de estos. "¿En algún momento va a poner pie en pared y a ejemplificar que no todo vale?", le ha preguntado.