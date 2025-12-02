PSPV no se cree el perdón de Llorca a las víctimas dana y exige que aclare su pacto con Vox

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha acusado al nuevo 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de haber "mentido" en su toma de posesión al pedir perdón a las víctimas de la dana, ya que ha señalado que mientras tanto mantiene al ya 'expresident' Carlos Mazón de diputado del PP y "no explica su programa real de gobierno" tras su acuerdo con Vox. Muñoz ha restado credibilidad a este perdón, ya que ha denunciado que Mazón "sigue aforado" al mantener su acta de diputado y, además, el PP lo designó este lunes, un día antes de la toma de posesión de Llorca, como su portavoz en la comisión de Reglamento de Les Corts, lo que le supone un complemento de 8.879,78 euros anuales.