Puente afirma que en 2027 estará construido Corredor Mediterráneo desde Almería a la frontera

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha señalado este jueves que el Gobierno central cumplirá en 2027 "el compromiso de que de Almería hasta la frontera la infraestructura del Corredor Mediterráneo estará construida" y también ha asegurado que "la Comunitat Valenciana tendrá ese tren de Cercanías de alta velocidad que comunicará las tres capitales". Lo que sí digo y lo mantengo es que al menos desde Almería hasta la frontera en el año 2027 la infraestructura estará concluida y espero que en condiciones de ponerse en el servicio", ha señalado, antes de asegurar que "la voluntad política está, el presupuesto está, es una cuestión simplemente de los condicionantes técnicos".